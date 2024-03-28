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Анастасия Приходько рассказала, от чего умер ее менеджер на концерте в Трускавце

Анна Подгорная
28 марта 2024, 17:02
Певица смогла говорить про трагедию лишь через несколько дней после его смерти.
Анастасия Приходько
Анастасия Приходько назвала причину смерти Григория Красницкого / коллаж: Главред, фото: Facebook Анастасія Приходько

Украинская певица Анастасия Приходько впервые нарушила молчание после трагического случая, который произошел на ее концерте в Трускавце 25 марта. Ее концертному менеджеру Григорию Красницкому внезапно стало плохо во время выступления артистки, и он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Об этом рассказала сама Приходько в своем блоге в Facebook. "Вчера состоялись похороны Григория Красницкого моего турменеджера и моего друга. Друга с большой буквы. Таких людей в шоу-бизнесе нет и не знаю, будут ли. Он преданно работал. Он больше всего любил свою работу и он просто жил проектом Анастасия Приходько. Мы сделали с ним более 70 концертов. Он всегда меня поддерживал, когда даже я не верила в себя. К сожалению, в городе Трускавец 25 марта Григорий внезапно умер", - говорит певица.

Также она уточнила, что причиной смерти Красницкого стал обширный инфаркт. Врач-реаниматолог, который оказался среди зрителей, в ожидании скорой помощи 40 минут пытался реанимировать мужчину самостоятельно. В городе была лишь одна машина, и та в Дрогобыче, поэтому ехала долго.

"Для меня это очень большая потеря. Умер он от обширного инфаркта. И, к сожалению, ничего не могли сделать", - рассказала Анастасия Приходько. Также она отметила, что она и ее команда приняли решение не прекращать тур, а дать все концерты в память о Григории Красницком.

Смотрите видео, в котором Анастасия Приходько рассказывает про смерть своего концертного менеджера:

Кто такая Анастасия Приходько

Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.

В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.

По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

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