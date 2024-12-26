Амадор Лопес упал со сцены и оказался в больнице

Хореограф признался, что получил серьезную травму во время выступления.

https://stars.glavred.info/amador-lopes-upal-so-sceny-i-okazalsya-v-bolnice-10625393.html Ссылка скопирована

Амадор Лопес сильно травмировался / коллаж: Главред, фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Коротко:

Амадор Лопес сильно травмировался

Что случилось

Известный хореограф и танцовщик Амадор Лопес упал прямо на концерте и серьезно травмировался.

В программе "ЖВЛ представляет" Лопес признался, что во время концерта упал прямо на сцене и травмировал руку.

видео дня

"Я действительно упал на концерте, я не чувствовал руку, не мог двигать ею, контролировать ее. Сейчас я не чувствую три пальца, но я много делаю и прохожу медикаментозную терапию для того, чтобы все было хорошо. Сейчас я уже немного могу поднять руку ", – признался артист.

Хореографа госпитализировали в больнице на целых 4 дня. Ему ставили капельницы и давали лекарства и уколы. По словам артиста, медики делают все, что нужно, а сам артист проходит реабилитацию.

"Очень долгая реабилитация, очень много лекарств, уколов. Я был в больнице, крапельницы... Это ужасно... Просто надо терпение. Меня госпитализировали, я был три дня в больнице. Говорю, что послезавтра поеду, а они мне, что никуда ты не поедешь. Я ждал, сидел для того, чтобы уехать и дальше работать для нашей победы", — поделился шоумен.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что Российская певица Анна Седокова, которая предала Украину и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, пережила нервный срыв после того, как ее бывший муж – латвийский баскетболист Янис Тимма покончил жизнь самоубийством.

Ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Амадор Лопес? Амадор Хосе Лопес Родригес - украино-венесуэльский фехтовальщик, хореограф и певец. Исполняет песни в стилях поп и техно, рэп и регги. В 2006 создал студию латиноамериканских танцев в Киеве и шоу-балет "Rumbero's", который работал с известными звездами эстрады Украины. Сотрудничал с шоу "Танцы со звездами", "Танцую для Тебя", Майданс- 2 и "Фабрика звезд", сообщает Википедия. В феврале 2022 года стал гражданином Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред