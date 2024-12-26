Анна Седокова восстанавливается после смерти бывшего мужа.

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Анна Седокова проходит реабилитацию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Седокова

Кратко:

Анна Седокова попала в больницу

Певица не будет выступать в ближайшее время

Российская певица Анна Седокова, которая предала Украину и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, пережила нервный срыв после того, как ее бывший муж – латвийский баскетболист Янис Тимма покончил жизнь самоубийством.

Как сообщают росСМИ, жизнь предательницы после трагедии полностью изменилась.

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Продюсер Сергей Дворцов отметил, что в ближайшее время певица откажется от концертов и приостановит свою карьеру.

"После смерти Яниса, я могу сказать, что на какой-то промежуток времени Аня концертную деятельность приостановит в память о нем. Безусловно, конечно, раны будут долго заживать, но время лечит. В скором времени она обязательно вернется, потому что нужно зарабатывать, нужно жить дальше", — поделился продюсер.

Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.

А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

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Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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