Кратко:
- Анна Седокова попала в больницу
- Певица не будет выступать в ближайшее время
Российская певица Анна Седокова, которая предала Украину и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, пережила нервный срыв после того, как ее бывший муж – латвийский баскетболист Янис Тимма покончил жизнь самоубийством.
Как сообщают росСМИ, жизнь предательницы после трагедии полностью изменилась.
Продюсер Сергей Дворцов отметил, что в ближайшее время певица откажется от концертов и приостановит свою карьеру.
"После смерти Яниса, я могу сказать, что на какой-то промежуток времени Аня концертную деятельность приостановит в память о нем. Безусловно, конечно, раны будут долго заживать, но время лечит. В скором времени она обязательно вернется, потому что нужно зарабатывать, нужно жить дальше", — поделился продюсер.
Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.
А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.
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Кто такая Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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