Alyona Alyona раскрыла свой вес и показала свой "антирекорд"

Алена Алена поделилась, как выглядело ее тело тогда и сейчас.

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Alyona Alyona новости - сколько весит Алена Алена / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская реп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) с юмором и большой самоиронией рассказывает про свою внешность, чем абсолютно обезоруживает сердца поклонников. К примеру, недавно артистка поделилась историей своих похудений и наборов веса.

В TikTok она показала ролик из фотографий, на которых звезда запечатлена и в ее самом большом весе, и в самом маленьком. В целом ее вес колеблется в пределах 22 кг - именно такое максимальное количество килограмм ей удавалось скинуть за раз.

Так максимальный вес Савраненко составлял 132 кг, минимальный - 110. Сейчас она весит 127 кг, и с гордостью это демонстрирует.

Впрочем, в том или ином весе, поклонники единогласно отмечают - в Alyona Alyona прекрасен каждый без исключения килограмм: "Обожнюю людей з самоіронією", "З якою б вагою не була - завжди шикарна", "Ти все одно королева, не слухай хейтерів. Ти найкраща", "Скільки би не важила, все одно завжди гарна", "Гарна дівчина! Все супер".

Смотрите видео Alyona Alyona в различном весе:

Кто такая Alyona Alyona? Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

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