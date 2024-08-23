Алсу заподозрили в новом романе

Певица самолично прокомментировала слухи о новом романе, которые распространяет адвокат Абрамова.

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Певица Алсу прокомментировала развод / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Российская певица Алсу, которая так и не высказала свое мнение на счет террористического вторжения РФ в Украину и разводится со своим мужем-бизнесменом Яном Абрамовым, прокомментировала слухи о новом романе.

Как пишет пропагандистский телеграмм-канал Mash, накануне она подала новый иск на бывшего супруга Яна Абрамова, который включает в себя 100 страниц. По его данным, артистка требует от мужа разделить имущество суммой 10 млрд рублей (109 миллионов долларов).

В иске Алсу перечислила все квартиры, загородные дома, машины, парковочные места, акции различных компаний, доли в фирмах, банковские счета. По информации Mash, звезда категорически не хочет идти на мировую.

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Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

Между тем, адвокат Абрамова Александр Добровинский намекал, что у певицы появился новый возлюбленный. Впрочем, сама певица позже прокомментировала эти слухи, заявив, что она все еще замужем пока и на новые отношения не готова.

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Напомним, ранее росСМИ написали, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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