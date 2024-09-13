Певица публично вступила в словесную перепалку с ушлой любовницей мужа.

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Певица Алсу напала на любовницу мужа / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou

Популярная российская певица Алсу, которая молчит о том, что Россия напала на Украину, снова публично вызверилась на любовницу своего мужа, блогершу Анастасию Решетову.

На своей странице в Instagram, певица опубликовала обращение, явно адресованное Решетовой, которая к слову, как две капли воды похожа на Алсу.

До этого Решетова дала интервью, в котором жаловалась на хейт и убеждала всех в своей невиновности.

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"В этот год я вошла новым человеком. Трансформация до сих пор происходит. Но основную часть, основную турбулентность я переживала в прошлом году. Я воспринимаю кибербуллинг как путь. Мне нужно было через это пройти. Наверно, отчасти я заслужила такое. Но я не считаю себя человеком, которым меня называли. Мои близкие, которые меня хорошо знают, тоже так не считают. Люди видят то, что хотят видеть. Самое главное, что меня это никак не касается. Это не касается моей реальной жизни. Мне важно, что обо мне думают люди, которых я люблю, с которыми коммуницирую", — рассуждала она.

Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

"Меня удивляют лицемеры! Кого вы пытаетесь обмануть и ввести в заблуждение, когда „Твой Господь знает о том, что кроется в груди" (Коран 28:69)", — отреагировала она. "Кто знает, тот поймет", — добавила Алсу.

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Ранее росСМИ написали, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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