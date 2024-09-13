УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Алсу вызверилась на любовницу мужа

Алена Кюпели
13 сентября 2024, 12:51
104
Певица публично вступила в словесную перепалку с ушлой любовницей мужа.
Певица Алсу приоткрыла тайну тела
Певица Алсу напала на любовницу мужа / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou

Популярная российская певица Алсу, которая молчит о том, что Россия напала на Украину, снова публично вызверилась на любовницу своего мужа, блогершу Анастасию Решетову.

На своей странице в Instagram, певица опубликовала обращение, явно адресованное Решетовой, которая к слову, как две капли воды похожа на Алсу.

До этого Решетова дала интервью, в котором жаловалась на хейт и убеждала всех в своей невиновности.

видео дня

"В этот год я вошла новым человеком. Трансформация до сих пор происходит. Но основную часть, основную турбулентность я переживала в прошлом году. Я воспринимаю кибербуллинг как путь. Мне нужно было через это пройти. Наверно, отчасти я заслужила такое. Но я не считаю себя человеком, которым меня называли. Мои близкие, которые меня хорошо знают, тоже так не считают. Люди видят то, что хотят видеть. Самое главное, что меня это никак не касается. Это не касается моей реальной жизни. Мне важно, что обо мне думают люди, которых я люблю, с которыми коммуницирую", — рассуждала она.

Кто такая Алсу

Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

"Меня удивляют лицемеры! Кого вы пытаетесь обмануть и ввести в заблуждение, когда „Твой Господь знает о том, что кроется в груди" (Коран 28:69)", — отреагировала она. "Кто знает, тот поймет", — добавила Алсу.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее росСМИ написали, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алсу новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

В Укрэнерго заявили о серьезном дефиците в энергосистеме: будут ли выключать свет

В Укрэнерго заявили о серьезном дефиците в энергосистеме: будут ли выключать свет

12:51 Украина
В Украине пронесся огромный смерч: погода будет бушевать

В Украине пронесся огромный смерч: погода будет бушевать

12:37 Синоптик
Потенциал россиян иссяк: в Defense Express раскрыли, что происходит на Курщине

Потенциал россиян иссяк: в Defense Express раскрыли, что происходит на Курщине

11:59 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ситуация тяжелая : РФ привлекла новейшую технику для наступления под Покровском 12150

"Ситуация тяжелая": РФ привлекла новейшую технику для наступления под Покровском

Я видела их слезы : певица Камалия простилась с дочерьми 7961

"Я видела их слезы": певица Камалия простилась с дочерьми

Пришлось бросить : Кристина Орбакайте рассказала, что случилось с Никитой Пресняковым 7580

"Пришлось бросить": Кристина Орбакайте рассказала, что случилось с Никитой Пресняковым

Опасная пятница 13-го на носу: о чем предупреждают приметы 5966

Опасная пятница 13-го на носу: о чем предупреждают приметы

Последние новости

13:13

Как исправить пересоленное блюдо: хитрый лайфхак для хозяек

13:12

Крысы убегут сами: садовод назвал самый лучший и простой метод борьбы с мышами

12:59

Котлеты без мяса: даже мясоеды потеряют дар речи - ужин за копейкиВидео

12:51

Вероятные цели дальнобойных ударов по РФ: в NYT узнали, куда могут бить ВСУ

12:51

Алсу вызверилась на любовницу мужа

Сможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войныСможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войны
12:51

В Укрэнерго заявили о серьезном дефиците в энергосистеме: будут ли выключать свет

12:37

В Украине пронесся огромный смерч: погода будет бушеватьВидео

12:09

"Там очень опасные районы": Андрей Шевченко принял судьбоносное решение

11:59

Потенциал россиян иссяк: в Defense Express раскрыли, что происходит на Курщине

Реклама
11:58

Трамп или Харрис: кто был бы более выгодным президентом США для Украины - Фесенко

11:51

Украина - первая в мире по смертности и последняя по рождаемости в мире – отчет ЦРУ

11:46

Как очистить ванну от застарелого налета: простой способ, о котором забываютВидео

11:45

"Прилетает везде": полковник назвал цели новых массированных ударов РФ

11:14

Наступление РФ на Донбассе скоро может приостановиться: названы вероятные сроки

11:11

"Страшный опыт": сестра Кейт Мосс оказалась в больнице после популярного укола для похудения

11:03

Китайский гороскоп на завтра 14 сентября: Змеям - гнев, Петухам - обида

10:59

Церковный праздник 14 сентября: что запрещено делать на Воздвижение Креста Господня

10:41

США и Британия могут снять ограничения на удары по РФ: в Politico узнали сроки

10:35

"Будет война с НАТО": премьер Британии ответил на циничные угрозы Путина

10:30

Всю Украину зальет дождями: синоптик дал прогноз погоды на выходные

Реклама
10:27

Ночная атака РФ по Украине: какие последствия и сколько дронов удалось сбить

10:25

"Сделала это сама": известная украинская певица ошарашена преображением Тины Кароль

10:14

Как заточить ножи блендера дома: легкий, но очень эффективный способВидео

09:40

"Разбросала нас": Кристина Орбакайте рассказала правду об Алле Пугачевой

09:26

Гороскоп на завтра 14 сентября: Ракам - взлет карьеры, Львам - признание и похвала

09:24

Перекрытие дорог и срочная эвакуация: детали мощной "бавовны" в МариуполеВидео

08:50

Почти $6 млрд помощи Украине могут "сгореть" в США - Associated Press

08:38

Чем можно убрать скотч с пола: очень простой, но рабочий способВидео

08:20

Контратака РФ в Курской области: сравнение успехов россиян и ВСУ - ISW

08:10

Почему Трамп выборы точно не выиграетмнение

07:52

"Так случилось": Ольга Сумская дала редкий комментарий о деятельности своей дочери

07:52

Армия РФ продвинулась в пяти населенных пунктах на Востоке Украины - DeepState

07:05

Найти 4 отличия между двумя моряками смогут только самые сообразительные: загадка на скорость

07:01

Лондон и Вашингтон обсуждают использование Украиной ракет Storm Shadow с навигацией США - СМИ

06:10

О многовекторности Эрдогана и отношении к Украинемнение

05:10

Закрома треснут от богатого урожая: стопроцентные даты обрезки яблони осеньюВидео

04:46

Россия может выбить ВСУ из Курской области: аналитик ISW назвал дату

04:28

Путин объявит мобилизацию: ВСУ могут создать для врага катастрофические условия

03:44

"Ограничения означают пас россиянам": эксперт объяснил, почему ВСУ нужно право бить по РФ

03:02

Красота останется с вами на годы: чем нужно умыться 13 сентября - приметы

Реклама
03:00

Научить кота выполнять команды может быть просто: как сделать это правильно

02:30

"Развлечение" с ДНК-тестом не удалось: супруги узнали, что воспитывают чужого сына

02:00

"Пришлось бросить": Кристина Орбакайте рассказала, что случилось с Никитой Пресняковым

01:37

Сильно вырывается вперед: кто побеждает в президентской гонке в США после дебатов

01:30

"Понял, насколько я эксцентрична": Деми Мур назвала причину своего одиночества

00:08

Елена Зеленская поделилась, чем шокировал ее сын в первые дни войны

12 сентября, четверг
23:53

Страну атаковал очень сильный шторм: в Украине бушует почти 8-балльная буря

23:43

Профессиональный визажист раскрыла серьезную ошибку в макияже из-за спрея для фиксации

23:40

Жена Остапчука назвала сумму алиментов, которые платит ведущий

22:35

Вице-президент Трампа призвал заморозить войну в Украине: у Зеленского отреагировали

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять