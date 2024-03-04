Алина Кабаева закатила истерику Путину: причину назвали

Кабаева наорала на террориста Путина во время встречи из-за совместных детей.

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Алина Кабаева устроила Путину скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alinakabaeva.officiaal/, скриншот видео

Гимнастка Алина Кабаева устроила настоящий разнос диктатору Путину на фоне слухов о его новом романе. На прошлой неделе состоялась встреча террориста Путина и Кабаевой, которую уже много лет считают его любовницей и поговаривают, что два сына она родила от него.

Ссора произошла по причине желания Кабаевой дать старшему сыну западное образование. Алина хочет, чтобы сын учился в Швейцарии, когда он подрастет. Но с начала кровавого вторжения России в Украину Кабаева попала под санкции в этой стране.

Как сообщают росСМИ, разговор прошел на повышенных тонах и Кабаева не упустила возможности упрекнуть диктатора в его сближении с Катериной Мизулиной (вероятной новой любовницей Путина).

видео дня

Президент террористической РФ тут же заявил Кабаевой, что никакого романа нет и все это "выдумки желтой прессы".

Также Путин посоветовал Алине присмотреться к качественным учебным заведениям в Китае и ОАЭ, при этом диктатор цинично заявил:

"Скоро вся Европа будет нашей. А, может быть, скоро там вообще негде будет учиться", - помечтал руководитель страны на болотах.

Кто такая Алина Кабаева Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".

В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

Добавим, ходят слухи, что Алина Кабаева якобы увлеклась одним офицером из своей охраны, и роман развивается уже некоторое время. Путин, в свою очередь, даже не попытался узнать имя соперника.

А также в сеть попало видео, где тренерша по художественной гимнастике унижает Алину Кабаеву - будущую любовницу диктатора и террориста президента РФ Путина.

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