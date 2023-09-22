Ирина Винер, главный тренер сборной террористической России по художественной гимнастике, перед которой ползал даже сам "король" российской эстрады Филипп Киркоров, наверняка не знала, кем станет ее ученица Алина Кабаева.
В сеть попало видео, где тренерша по художественной гимнастике распекает будущую любовницу диктатора и террориста, президента РФ Путина. В социальной сети Instagram, появилось видео, где тренер ругает Кабаеву за то, что та поправилась.
При этом делает она это очень показательно и на камеру, явно при этом еще и сдерживая себя. "Ты квадратная, Алина", - линчует она Кабаеву.
На видео - взбучка Кабаевой:
Та, в свою очередь, не знает куда деть глаза.
Тренерша также орет, чтобы гимнастки "ничего не брали в рот после 5 часов вечера".