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"Ты квадратная": В сеть попало видео, как тренер ругает Кабаеву за лишний вес

Алена Кюпели
22 сентября 2023, 12:37 обновлено 22 сентября, 12:37
Алина Кабаева готова была шагнуть в окно
Алина Кабаева готова была шагнуть в окно / Коллаж Главред, фото Стархит, Mk.ru

Ирина Винер, главный тренер сборной террористической России по художественной гимнастике, перед которой ползал даже сам "король" российской эстрады Филипп Киркоров, наверняка не знала, кем станет ее ученица Алина Кабаева.

В сеть попало видео, где тренерша по художественной гимнастике распекает будущую любовницу диктатора и террориста, президента РФ Путина. В социальной сети Instagram, появилось видео, где тренер ругает Кабаеву за то, что та поправилась.

При этом делает она это очень показательно и на камеру, явно при этом еще и сдерживая себя. "Ты квадратная, Алина", - линчует она Кабаеву.

видео дня

На видео - взбучка Кабаевой:

Та, в свою очередь, не знает куда деть глаза.

Тренерша также орет, чтобы гимнастки "ничего не брали в рот после 5 часов вечера".

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