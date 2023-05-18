Опухшая и в трениках: любовница Путина Кабаева появилась на публике

Алина Кабаева появилась в гимнастическом зале, чтобы проинспектировать, как проходят сборы.

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Любовница диктатора и террориста Путина, бывшая гимнастка Алина Кабаева появилась на публике.

Кабаева появилась в своей Академии, где сейчас проходят сборы. Неофициальная жена Путина сама лично появляется в зале, где тренируются российские дети и инспектирует их номера. Пропагандистское СМИ Стархит пишет, что спортсменка даже ругает своих воспитанниц.

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Алина Кабаева появилась на публике / Скриншот видео

Тем не менее, выглядит Кабаева не очень. На публике она появилась с укладкой и при полном макияже, но при этом была одета в растянутые треники, а ее лицо напоминало гимнастический мяч. Видимо, Кабаевой нелегко дается поражение Путина в захватнической войне против Украины.