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Опухшая и в трениках: любовница Путина Кабаева появилась на публике

Алена Кюпели
18 мая 2023, 19:45 обновлено 18 мая, 19:48
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Алина Кабаева появилась в гимнастическом зале, чтобы проинспектировать, как проходят сборы.
Путин, Кабаева
Путин отпустил свою Еву Браун на публику / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Любовница диктатора и террориста Путина, бывшая гимнастка Алина Кабаева появилась на публике.

Кабаева появилась в своей Академии, где сейчас проходят сборы. Неофициальная жена Путина сама лично появляется в зале, где тренируются российские дети и инспектирует их номера. Пропагандистское СМИ Стархит пишет, что спортсменка даже ругает своих воспитанниц.

видео дня
Алина Кабаева появилась на публике
Алина Кабаева появилась на публике / Скриншот видео

Тем не менее, выглядит Кабаева не очень. На публике она появилась с укладкой и при полном макияже, но при этом была одета в растянутые треники, а ее лицо напоминало гимнастический мяч. Видимо, Кабаевой нелегко дается поражение Путина в захватнической войне против Украины.

Владимир Путин Алина Кабаева
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