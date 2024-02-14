Приказал выбросить из окна: Максакова рассказала, как Путин избавился от поклонника Кабаевой

Причина смерти Мурата Насырова - его трогательные отношения с Алиной Кабаевой, утверждает бывший депутат Госдумы РФ Мария Максакова.

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Мурата Насырова убили из-за Кабаевой, заявила Максакова / Коллаж: Главред, фото: Instagram

Тайная любовница российского диктатора Владимира Путина и вероятная мать его детей Алина Кабаева якобы косвенным образом причастна к смерти известного певца Мурата Насырова - исполнителя хитов "Мальчик хочет в Тамбов" и "Я это ты, ты это я".

Певец трагически погиб в 37 лет. И причина смерти Мурата Насырова - его трогательные отношения с Алиной Кабаевой. Об этом заявила бывший депутат Госдумы РФ Мария Максакова в интервью Алесе Бацман.

Она утверждает, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев якобы приказал выбросить Насырова из окна.

Также Максакова рассказала, что у Кабаевой был еще один поклонник - грузин, который работал в МВД, ездил с ней на все Олимпиады и дарил ей шикарные подарки. От него якобы откупились. Спустя годы его привлекли к уголовной ответственности, а все его имущество конфисковали.

Мария Максакова - что о ней известно Мария Максакова-Игенбергс — российская и украинская оперная певица (меццо-сопрано), солистка Мариинского театра (2011—2017), общественный деятель, депутат Госдумы РФ VI созыва. Как пишет Википедия, Максакова участвовала в выборах в Госдуму в 2011 году от партии "Единая Россия". По результатам выборов стала депутатом Госдумы VI созыва, вошла в комитет по культуре. В интервью 2011 года поддерживала политику Путина, негативно оценивала реформы 1990-х годов. В 2014 году голосовала в Государственной думе за аннексию Крыма Россией. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву на крымскотатарском телеканале ATR Максакова извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование за аннексию Крыма и подчеркнула, что в момент голосования она отсутствовала и в парламенте, и в стране.

Смотрите видео - Максакова заявила, что Патрушев приказал выбросить Мурата Насырова из окна из-за Кабаевой:

Что известно о смерти Мурата Насырова

Мурат Насыров погиб 19 января 2007 года. Его тело нашли под окнами одной из хрущевок в Москве. Певец как раз готовился к свадьбе со своей гражданской супругой, концертам в родном Казахстане и выпуску нового альбома после довольно затяжной творческой паузы.

Причины, по которым Насыров погиб, в его биографии не указываются.

Вскрытие тела показало, что версии журналистов об употреблении Насыровым наркотиков не подтвердились.

В 2021 году появилась версия, что Насырова убили по приказу Путина. Сообщалось, что в начале двухтысячных у певца был краткосрочный роман с гимнасткой Алиной Кабаевой. Именно ей он якобы посвятил песню "Алина".

Кабаева танцует с Насыровым под песню "Алина" / скриншот видео

Смотрите архивное видео, на котором Кабаева танцует вокруг Насырова под песню под названием "Алина":

Отношения Путина и Кабаевой

Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале 2023 года она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Существовали противоречивые версии этой истории. Различные местные СМИ, в том числе Corriere del Ticino, писали о рождении девочки, а недавно удаленный аккаунт в Twіtter на имя Алины Кабаевой (возможно настоящий, а возможно и фейковый) сообщил о рождении мальчика. По другим сообщениям, Кабаева родила близнецов.

Газета Blick писала, что Путин мог сопровождать Кабаеву и, возможно, оставался с ней в клинике. В любом случае Кремль отрицал, что Путин является отцом одного или нескольких детей Кабаевой.

Недавно появилась информация, что 71-летний диктатор Путин завел себе новую любовницу, которая младше него, как минимум в два раза. Гимнастку Кабаеву Путин якобы решил списать со счетов. Новая фароритка Путины - общественная деятельница Катерина Мизулина.

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