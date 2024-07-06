Алена Винницкая рассказала, почему расставалась с мужем и чем это закончилось

Украинская певица Алена Винницкая редко появляется в публичном пространстве.

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Алена Винницкая рассказала об отношениях / Коллаж Главред, фото Instagram/https://www.instagram.com/p/BV7ppOgDW5z/

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Алена Винницкая рассказала, почему рассталась со своим мужем.

Как заявила она в интервью Обозревателю, пришло время, когда паре просто необходимо было побыть отдельно, потому чт они очень давно вместе.

"Начали встречаться с восемнадцати лет – еще детьми, по большому счету. И я думаю, нам нужно было разобраться в себе и своих отношениях. Но хочу сказать, что очень далеко мы друг от друга не отдалялись. Он очень любит мою маму, свою тещу, – и это взаимно. А потом, не забывайте, что у нас общее дело. Концертная деятельность и свела нас опять-таки вместе", - поделилась она.

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Певица также добавляет, что ее отношения с мужем настолько необычны, что можно об этом записать отдельное интервью.

Кто такая Алена Винницкая? Алена Винницкая - украинская певица, композитор, автор песен и телеведущая. Бывшая участница группы "ВИА Гра" (2000-2003). Ведущая программы "Звездный путь" на телеканале "Украина".

В 2014 году приняла участие в съемке для благотворительного календаря "Искренние", посвященного украинскому национальному костюму и его популяризации. Все средства от реализации календаря были переданы на помощь раненым бойцам АТО в Киевский военный госпиталь и центр волонтерства Украинского католического университета "Волонтерская Сотня".

"Скажу так: чем больше совместных проектов у нас появляется, тем ближе становимся друг к другу. Сейчас активно погрузились в социальную деятельность. Наш благотворительный фонд занялся программой психологического восстановления и образования ветеранов российско-украинской войны, которую мы назвали "Новая перспектива". Эту программу создали в сотрудничестве с КНУ им. Шевченко и Государственной службой занятости", - поделилась она.

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