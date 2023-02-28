Алена Мозговая перенесла операцию

Продюсер, жена украинского исполнителя Дэвида Аксельрода, Алена Мозговая, сообщила о перенесенной операции.
Об этом она написала на своей странице в Facebook. Так, она выложила фото из больницы с катетером, при этом она заверила, что с ней все хорошо.
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла. Всем здоровья", - написала Мозговая.
При этом Алена Мозговая не раскрыла подробности своего лечения и ни слова не сказала о том, что же уложило ее на больничную койку.
Комментаторы принялись желать ей скорейшего выздоровления, а также возвращения в обычную жизнь.
Напомним, ранее украинская певица Алина Гросу, которая не так давно оправилась от серьезного заболевания, рассказала на своей странице в Instagram, что же все таки с ней случилось.
Певица поделилась информацией о том, как сразу после полномасштабного вторжения террористической России в Украину, началась ее собственная драма, касающаяся здоровья.
"Начался мой личный год ада", – написала она на своей странице.
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