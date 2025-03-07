Александра Кучеренко показала кардинальные перемены после развода с Комаровым

Александра Кучеренко решили поэкспериментировать.

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Александра Кучеренко - новая прическа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Кратко:

Александра Кучеренко вышла на связь в соцсетях

Модель показала необычный образ

Украинская модель и ведущая Александра Кучеренко порадовала поклонников новым контентом.

На своей странице в соцсетях модель опубликовала фото, на котором показалась с накрученными на бигуди локонами.

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"Немного новый стиль. Готовлюсь к супер-ивенту сегодня. Покажу позже", – отметила Александра.

Александра Кучеренко с новой прической / фото: скрин instagram.com, Александра Кучеренко

Напомним, недавно стало известно, что Кучеренко развелась со своим мужем – украинским ведущим Дмитрием Комаровым. К слову, слухи о расставании пары ходили уже давно, ведь Александра и Дмитрий перестали показываться вместе в общественности. Также модель начала появляться без обручального кольца.

Друзья пары были удивлены разводом знаменитостей, поскольку не так давно они производили впечатление счастливых супругов.

Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, Ольга Сумская призналась, что дочь просит не вмешиваться в ее личную жизнь. Актриса поделилась, что ее младшая дочь Анна Борисюк не желает, чтобы кто-то ей давал советы.

А также Маричка Падалко объяснила, почему ее коллега и подруга Лидия Таран решилась уехать из Украины и уже три года живет с дочерью Василисой во Франции. Оказывается, Таран уехала во Францию из-за того, что она с дочерью жила в опасном районе Киева, который в начале полномасштабной войны постоянно был под обстрелами.

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Кто такой Дмитрий Комаров? Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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