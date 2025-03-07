Александра Кучеренко показала кардинальные перемены после развода с Комаровым

Кратко:
- Александра Кучеренко вышла на связь в соцсетях
- Модель показала необычный образ
Украинская модель и ведущая Александра Кучеренко порадовала поклонников новым контентом.
На своей странице в соцсетях модель опубликовала фото, на котором показалась с накрученными на бигуди локонами.
"Немного новый стиль. Готовлюсь к супер-ивенту сегодня. Покажу позже", – отметила Александра.
Напомним, недавно стало известно, что Кучеренко развелась со своим мужем – украинским ведущим Дмитрием Комаровым. К слову, слухи о расставании пары ходили уже давно, ведь Александра и Дмитрий перестали показываться вместе в общественности. Также модель начала появляться без обручального кольца.
Друзья пары были удивлены разводом знаменитостей, поскольку не так давно они производили впечатление счастливых супругов.
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Кто такой Дмитрий Комаров?
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
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