Актер 'Сумерек' Роберт Паттинсон впервые стал отцом: засветился на прогулке

Известный английский актер Роберт Паттинсон, и его избранница Сьюки Уотерхауз впервые стали родителями. Папарацци подловили их, когда они вышли на семейную прогулку с младенцем.
У звезды фильмов "Сумерки" и "Бэтмен" Роберта Паттинсона родился первенец. Это первый общий ребенок для него и актрисы Сьюки Уотерхауз. О пополнении в звездной семье стало известно от папарацци. Они сфотографировали новоиспеченных родителей на прогулке в Лос-Анджелесе, передает The Daily Mail.
Звезды Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхауз пытались скрыть свои лица за очками и головными уборами, но их узнали. Актер вез первенца в нежно-розовой коляске. Поклонники предположили, что у пары родилась девочка.
Напомним, что Лилия Ребрик стала мамой в третий раз и показала фото. Новорожденная малышка родилась весом 3,5 килограмма и 52 сантиметра. Ребрик также поделилась снимком из роддома.
Виталий Козловский впервые показал беременную жену. Он презентовал клип на песню с символическим названием "Рубеж", где в конце он узнает, что станет отцом. Также в кадре появляется жена Виталия с большим животиком.
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