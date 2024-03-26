Актер 'Сумерек' Роберт Паттинсон впервые стал отцом: засветился на прогулке

У звезды фильмов "Сумерки" и "Бэтмен" Роберта Паттинсона родился первенец.

https://stars.glavred.info/aktor-sutinkiv-robert-pattinson-vpershe-stav-batkom-zasvitivsya-na-progulyanci-10553231.html Ссылка скопирована

У известного актера родился первенец / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Известный английский актер Роберт Паттинсон, и его избранница Сьюки Уотерхауз впервые стали родителями. Папарацци подловили их, когда они вышли на семейную прогулку с младенцем.

У звезды фильмов "Сумерки" и "Бэтмен" Роберта Паттинсона родился первенец. Это первый общий ребенок для него и актрисы Сьюки Уотерхауз. О пополнении в звездной семье стало известно от папарацци. Они сфотографировали новоиспеченных родителей на прогулке в Лос-Анджелесе, передает The Daily Mail.

Звезды Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхауз пытались скрыть свои лица за очками и головными уборами, но их узнали. Актер вез первенца в нежно-розовой коляске. Поклонники предположили, что у пары родилась девочка.

видео дня

Паттинсон впервые стал отцом / фото: twitter.com/Robfan4life

Напомним, что Лилия Ребрик стала мамой в третий раз и показала фото. Новорожденная малышка родилась весом 3,5 килограмма и 52 сантиметра. Ребрик также поделилась снимком из роддома.

Виталий Козловский впервые показал беременную жену. Он презентовал клип на песню с символическим названием "Рубеж", где в конце он узнает, что станет отцом. Также в кадре появляется жена Виталия с большим животиком.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред