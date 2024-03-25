"Бумер" и "Бандитский Петербург": в России умер популярный актер в возрасте 50 лет

Сообщением о том, что не стало артиста, поделился его друг и коллега.

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Причина смерти актера не сообщается / Коллаж Главред, фото Стархит

В террористической России сообщили о смерти популярного российского актера Александра Карпухова.

По информации пропагандистского издания Стархит, на счету у актера было более ста ролей в кино. На момент смерти ему было 50 лет.

О смерти актера стало известно от его коллеги актера - Андреева. "Еще одна наипечальнейшая весть… Не стало Карпушины — Сани Карпухова… Когда-то, кажется давным давно, на какой-то из театральных капустников, он собрал нас и снял небольшой фильм, клип. Мне кажется, что эти его "Панды Нью-Йорка" очень точно отображают его озорной характер, его вкус, его доброту и рок-н-рольную душу! Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим", — поделился Андреев в соцсети, не озвучив причину трагедии.

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Карапухов много снимался. Наиболее известные проекты с его участием — "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Бумер. Фильм второй" и многие другие. С 1999 года Александр работал в Молодежном театре на Фонтанке.

Ранее умер популярный украинский актер Виктор Раду - артист театра и кино скончался в возрасте 67 лет. Искусству он посвятил 40 лет своей жизни. Кроме активной театральной работы он снялся в более чем 30 фильмах и сериалах.

Также актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев был найден мертвым у себя в квартире. Активная карьера в кино у артиста началась совсем недавно и закончилась по трагической случайности слишком быстро.

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