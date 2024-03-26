У 29-летней украинской блогерши случился инсульт во время эфира

Девушка вела вебинар, однако ей стало плохо и пришлось вызывать скорую.

https://stars.glavred.info/u-29-letney-ukrainskoy-blogershi-sluchilsya-insult-vo-vremya-efira-10553156.html Ссылка скопирована

Молодая девушка оказалась на больничной койке / Коллаж Главред, фото ТСН

У 29-летней украинской блогерши Аниты Соловей случился ишемический инсульт.

Как рассказала она на своей странице в Instagram, которая сейчас закрыта, ее состояние резко ухудшилось прямо при записи обучающего вебинара.

Как пишет ТСН, Соловей попросила сделать небольшой перерыв. Между тем, она не смогла продолжить обучение и ей пришлось вызывать скорую, которая диагностировала инсульт.

видео дня

По словам блогерши, она ведет здоровый образ жизни и была искренне удивлена, когда с ней в состоянии покоя, такое произошло.

Пока причины возникновения инсульта девушки неизвестны.

Молодая блогерша перенесла инсульт / Скриншот ТСН

"Во время вебинара у меня произошел ишемический инсульт. Прямо в процессе, когда я снимала, я не нервничала, я не была уставшей. Мы сейчас до конца еще не знаем причины. Я жду еще несколько генетических исследований. Сейчас есть статистика, что инсульт моложе. Среди моих родственников ни у кого его не было и я тотально здоровый человек. Я не употребляю алкоголь, не курю", - рассказала она.

Анита Соловей перенесла инсульт / Скриншот ТСН

Соловей сообщила, что долгое время находилась в реанимации, где после инсульта у нее обнаружили серьезное ухудшение зрения.

Ишемический инсульт это: Ишемический инсульт (инфаркт мозга) — нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функций вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу. Может быть обусловлен недостаточностью кровоснабжения определённого участка головного мозга по причине снижения мозгового кровотока, тромбоза или эмболии, связанных с заболеваниями сосудов, сердца или крови. Является одной из основных причин смертности среди людей, сообщает Википедия.

"У меня частично пропало зрение. С правой стороны я почти ничего не вижу, часть есть. Но у меня функционирует вся моя правая сторона – нога, рука, тело, лицо. Хотя во время инсульта бывает такое, что оно не функционирует", - добавила Анита.

Напомним, ранее блогерша Рамина опубликовала в своем блоге в Instagram сэлфи с артистом. На фото он обнимал ее за шею, и они вдвоем искренне улыбались в камеру. Снимок Эсхакзай подписала странным сочетанием цитат из песен Козловского: "Пинаколада - дело случая. И все же Шекспир напишет не про нас".

Ранее также стало известно о том, что известный украинский блогер Андрей Гонковский не вернулся в Украину после шумихи с его отдыхом на Мальдивах вместе с возлюбленной украинской бизнесвумен Таней Пренткович.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред