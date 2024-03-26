У 29-летней украинской блогерши случился инсульт во время эфира

У 29-летней украинской блогерши Аниты Соловей случился ишемический инсульт.
Как рассказала она на своей странице в Instagram, которая сейчас закрыта, ее состояние резко ухудшилось прямо при записи обучающего вебинара.
Как пишет ТСН, Соловей попросила сделать небольшой перерыв. Между тем, она не смогла продолжить обучение и ей пришлось вызывать скорую, которая диагностировала инсульт.
По словам блогерши, она ведет здоровый образ жизни и была искренне удивлена, когда с ней в состоянии покоя, такое произошло.
Пока причины возникновения инсульта девушки неизвестны.
"Во время вебинара у меня произошел ишемический инсульт. Прямо в процессе, когда я снимала, я не нервничала, я не была уставшей. Мы сейчас до конца еще не знаем причины. Я жду еще несколько генетических исследований. Сейчас есть статистика, что инсульт моложе. Среди моих родственников ни у кого его не было и я тотально здоровый человек. Я не употребляю алкоголь, не курю", - рассказала она.
Соловей сообщила, что долгое время находилась в реанимации, где после инсульта у нее обнаружили серьезное ухудшение зрения.
Ишемический инсульт это:
Ишемический инсульт (инфаркт мозга) — нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функций вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу. Может быть обусловлен недостаточностью кровоснабжения определённого участка головного мозга по причине снижения мозгового кровотока, тромбоза или эмболии, связанных с заболеваниями сосудов, сердца или крови. Является одной из основных причин смертности среди людей, сообщает Википедия.
"У меня частично пропало зрение. С правой стороны я почти ничего не вижу, часть есть. Но у меня функционирует вся моя правая сторона – нога, рука, тело, лицо. Хотя во время инсульта бывает такое, что оно не функционирует", - добавила Анита.
Напомним, ранее блогерша Рамина опубликовала в своем блоге в Instagram сэлфи с артистом. На фото он обнимал ее за шею, и они вдвоем искренне улыбались в камеру. Снимок Эсхакзай подписала странным сочетанием цитат из песен Козловского: "Пинаколада - дело случая. И все же Шекспир напишет не про нас".
Ранее также стало известно о том, что известный украинский блогер Андрей Гонковский не вернулся в Украину после шумихи с его отдыхом на Мальдивах вместе с возлюбленной украинской бизнесвумен Таней Пренткович.
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