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"Как он уехал из Украины": Ксения Мишина засветилась с возлюбленным за границей

Элина Чигис
26 марта 2024, 13:35
Ксения Мишина улетела за границу с новым избранником и впервые показала его лицо.
Ксения Мишина
Ксения Мишина показалась на отдыхе/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua/

Известная украинская актриса и телеведущая Ксения Мишина наконец-то приоткрыла секрет своей личной жизни. Звезда улетела с любимым на отдых и поделилась счастливыми кадрами.

На снимках, которые звезда опубликовала в своих соцсетях, Мишина и ее возлюбленный позируют возле бассейна на фоне океана. Они обнимаются и счастливо улыбаются на камеру.

"Любовь + вера укажут путь", - написала Ксения под фото.

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Добавим, ведущий "Холостячки" Григорий Решетник прокомментировал публикацию актрисы и написал:

"Хух, уже не холостячка. Счастья и здоровья молодым".

Поклонники также порадовались новости и написали множество комментариев:

"Похожи! Точно половинки"

"Дай Бог любви и счастья"

"Рада за вас, Ксения! Вы очень гармонично выглядите"

Но некоторые все же задали красавице вопрос, как ее бойфренд выехал из Украины:

"А как он уехал из Украины (на этот курорт)?", - написала одна из подписчиц.

Пока Ксения еще не комментировала новые отношения, но некоторые из поклонников артистки предположили, что мужчина на снимке всего лишь ее тренер.

Личная жизнь Ксении Мишиной

Ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.

Напомним, Ксения Мишина стала жертвой мошенников, которые обманом у нее выманили заметную сумму в размере 15 тысяч грн.

А также недавно Ксения Мишина похвасталась новым образом с блондинистыми волосами и ее тут же сравнили с голливудской звездой Меган Фокс.

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