Актер-воин Девизоров признался, почему тяжело возвращаться к "привычной жизни"

Максим Девизоров раскрыл свою мечту.

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Максим Девизоров новости - актер-воин рассказал про адаптацию к привычной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/devizorov

Что рассказал Максим Девизоров:

Почему понимает тех, кто хочет вернуться на фронт

Что чувствует на "гражданке"

О чем мечтает, когда возвращается домой

Украинский актер и военный Максим Девизоров защищает нашу страну от оккупанта с весны 2022 года. Сперва он служил в 103-й отдельной бригаде Сил Территориальной обороны, был с побратимами на Харьковском и Донецком направлениях. Недавно артист присоединился к подразделению ТРО Медиа.

Сейчас у Девизорова появилось больше времени для творчества, он активный участник Театра Ветеранов, но пребывание в тылу до сих пор вызывает у защитника смешанные чувства. Про них Максим рассказал в интервью для Униан.

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Он отметил, что не удивлен, что многих военных тянет из мирной жизни опять на фронт. Война меняет ценности своих героев, но и тыл не стоит на месте. Все это вызывает диссонанс, от которого актер очень хотел бы избавиться.

"После службы крайне трудно возвращаться к привычной жизни - часто уже нет того окружения, которое считал своим, совсем по-другому смотришь на вещи... Поскольку ценности приобрели совсем простые - проявления человечности и поддержки... Я наконец понимаю, почему пацанов иногда так тянет назад. ... Мне неловко... Я благодарен за возможность побыть дома, увидеть родных, но не чувствую, что я вернулся окончательно. А мечтаю именно об этом", - признался Максим Девизоров.

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Кто такой Максим Девизоров? Максим Девизоров - украинский актер театра, кино и телевидения. В начале полномасштабной войны в Украине вступил в ряды Вооруженных сил Украины (103 ОБрТрО). Наиболее известен ролями в проектах "Перші ластівки", "Мирний-21", "Дільничний з ДВРЗ" и пр.

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