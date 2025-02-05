"Скорая, обезболивающее и рентген": известную блогершу забрали в больницу

С Викторией Маремухой произошел неприятный инцидент.

https://stars.glavred.info/skoraya-obezbolivayushchee-i-rentgen-izvestnuyu-blogershu-zabrali-v-bolnicu-10637144.html Ссылка скопирована

Виктория Маремуха новости - Виктория Маремуха попала в больницу после серьезного падения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vicky_mare

Читайте больше:

Что произошло с Викторией Маремухой

Как сейчас себя чувствует селебрити

Украинская блогерша, модель и финалистка шоу "Топ-модель по-украински-2" Виктория Маремуха решила прибегнуть к иппотерапии, чтобы пережить эмоционально сложный период в жизни. Верховая езда обернулась для нее неожиданными последствиями, хоть и отвлекла от тяжелых мыслей.

В своем блоге в Instagram она рассказала, что с ней произошел несчастный случай - впервые в своей жизни 35-летняя блогерша упала с лошади. Удар был сильным, ей потребовалась медицинская помощь.

видео дня

Маремуха опубликовала фото из кареты скорой. "Не скажу, что это было приятно. Я вообще не поняла, как это произошло. И на земле, после того, как начала вновь дышать, спросила у инструктора: "Где я?" Поэтому скорая, обезболивающее и дорога в больницу на рентген", - написала Виктория.

К счастью, переломов у блогерши не оказалось. Но в больнице на УЗИ у нее обнаружили подозрительную жидкость, из-за которой ей назначили дополнительное обследование и рекомендовали задержаться в медучреждении на несколько часов.

Виктория Маремуха новости - Виктория Маремуха попала в больницу после серьезного падения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vicky_mare

Позже Виктория Маремуха вышла на связь с подписчиками и сообщила, что с ней все в порядке. "Друзья, всем спасибо за сообщения и ваши переживания. Я уже дома, УЗИ показало, что жидкости нет. Планирую через неделю сесть на того же коня и все-таки освоить галоп", - рассказала она.

Виктория Маремуха новости - Виктория Маремуха попала в больницу после серьезного падения / instagram.com/vicky_mare

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как сейчас выглядит "черненькая из НеАнгелов", певица Виктория Смеюха, которая исчезла из информационного пространства два года назад.

Также близкая подруга Никитюк, ведущая и звезда Женского Квартала Валерия Товстолес, прокомментировала слухи про беременность Леси. Они появились на фоне недавней помолвки Леси Ивановны.

Читайте также:

Кто такая Виктория Маремуха? Виктория Маремуха - украинская модель, блогер, актриса и телеведущая. Финалистка шоу "Супермодель по-украински-2" (второе место). В сериале "Киев днем и ночью" играла сама себя. На ее счету также работа телеведущей на утреннем шоу "Ранок з Україною", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред