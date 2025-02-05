"Скорая, обезболивающее и рентген": известную блогершу забрали в больницу

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Украинская блогерша, модель и финалистка шоу "Топ-модель по-украински-2" Виктория Маремуха решила прибегнуть к иппотерапии, чтобы пережить эмоционально сложный период в жизни. Верховая езда обернулась для нее неожиданными последствиями, хоть и отвлекла от тяжелых мыслей.
В своем блоге в Instagram она рассказала, что с ней произошел несчастный случай - впервые в своей жизни 35-летняя блогерша упала с лошади. Удар был сильным, ей потребовалась медицинская помощь.
Маремуха опубликовала фото из кареты скорой. "Не скажу, что это было приятно. Я вообще не поняла, как это произошло. И на земле, после того, как начала вновь дышать, спросила у инструктора: "Где я?" Поэтому скорая, обезболивающее и дорога в больницу на рентген", - написала Виктория.
К счастью, переломов у блогерши не оказалось. Но в больнице на УЗИ у нее обнаружили подозрительную жидкость, из-за которой ей назначили дополнительное обследование и рекомендовали задержаться в медучреждении на несколько часов.
Позже Виктория Маремуха вышла на связь с подписчиками и сообщила, что с ней все в порядке. "Друзья, всем спасибо за сообщения и ваши переживания. Я уже дома, УЗИ показало, что жидкости нет. Планирую через неделю сесть на того же коня и все-таки освоить галоп", - рассказала она.
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Кто такая Виктория Маремуха?
Виктория Маремуха - украинская модель, блогер, актриса и телеведущая. Финалистка шоу "Супермодель по-украински-2" (второе место). В сериале "Киев днем и ночью" играла сама себя. На ее счету также работа телеведущей на утреннем шоу "Ранок з Україною", сообщает Википедия.
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