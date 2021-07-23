Актер из сериала "13 причин почему" объявил себя транс-женщиной

Томми Дорфман / кадр из сериала 13 причин почему

Американский актер Томми Дорфман признался, что целый год скрывал о том, что стал трансгендерной женщиной. Он попросил теперь обращаться к нему не "он", а "она" во время своего каминг-аута изданию Times.

29-летняя трансгендерная женщина заявила, что уже год идентифицирует себя и живем как женщина - транс-женщина.

"Забавно говорить о каминг-ауте, когда я никуда и не уходила. Мне кажется, сейчас я заново представила себя как женщину, пройдя медицинский переход. Каминг-аут всегда воспринимают как большое открытие, но я никогда ничего не скрывала. Сейчас я просто хочу внести ясность: я - транс-женщина. Мои местоимения - она/ее. Мое имя - Томми", - говорит трансгендерная женщина.

Также Томми пояснила, почему решила не менять свое имя: "Меня назвали в честь брата моей мамы, который скончался всего через месяц после того, как я родилась. Я чувствую связь с этим именем, с моим дядей, который держал меня на руках, когда умирал".

Первые слухи о ее трансгендерном переходе появились после того, как в этом году она начала носить женскую одежду и появляться в таком виде на публике. Однако до этого момента сама актриса никак не комментировала эти перемены.

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"Я жила в другой версии каминг-аута, где я не чувствовала себя достаточно безопасно для того, чтобы говорить об этом.... Тем не менее, как публичная персона, я поняла, что мой отказ внести ясность лишает меня свободы контролировать собственный нарратив", - заявила Дорфман.

Напомнмим, что на Atlas Weekend 2021 Melovin совершил каминг-аут как квир-бисексуал.

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