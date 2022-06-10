Агутин ответил на слухи об эмиграции

Варум и Агутин открестились от Украины/ 24СМИ

В сети неоднократно появлялась информация о том, что российские исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум, которые открестились от поддержки Украины в концерте, покинули Россию и перебрались в США.

Как сообщают российские СМИ, чтобы поставить точку в нескончаемых слухах, певец опроверг сплетни.

"Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике, не доверяйте информации из ненадежных источников, анонимных Telegram-каналов и соседей по интернету", — заявил Леонид Агутин.

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Отметим, что российские СМИ взялись за пару уже давно. Вначале войны Агутин и Варум приняли участие в онлайн концерте, цель которого была поддержать Украину в войне с россией. Позже на пару посыпались тысячи обвинений и они быстро открестились от участие в концерте.