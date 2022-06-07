В России требуют отменить концерты двух исполнителей из-за позиции по Украине

Агутин открестился от своего выступления / Скриншот видео с youtube.com

Российские звезды, музыкант Леонид Агутин и певица Манижа были заявлены в качестве участников фестиваля "Стереолето" в Санкт-Петербурге, однако этим довольны далеко не все.

Так, по информации "Народных новостей", в Сети появились сообщения пользователей, которые не хотят видеть на мероприятии исполнителей. Сообщается, что причиной тому является выступление Агутина на онлайн-концерте U for Ukraine, где собирались деньги, в том числе для ВСУ. Манижа, в свою очередь, выступала против военного нападения россии на Украину в соцсетях.

Концерты критикующих действия российских властей артистов требуют отменить, сообщает Telegram-канал "Многонационал". Авторы поста призывают подписчиков обращаться в МВД, с целью привлечь исполнителей по статье о дискредитации ВС РФ. Также неравнодушных просят обращаться с письмами в Комитет культуры Санкт-Петербурга и организаторам концерта, который пройдет 12 и 13 числа.

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История с Леонидом Агутиным и его супругой Анжеликой Варум неоднозначна. Они якобы приняли участие в концерте на поддержку Украины, однако позже открестились от него. Артисты сообщили, что на самом деле не выступали на таком мероприятии.

"Не нужно перевирать слова и никаких лозунгов артисты не произносили! Достаточно пойти на странички артистов и прочитать. Артисты выразили своё сострадание невинным жертвам боевых действий и выступили за переговоры! А участие Агутина и Варум в концерте "в поддержку Украины", состоявшийся 20 марта.