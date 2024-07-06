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"Абсолютно пустоголовая": бывшая звезда "Виа Гры" распекла Седокову

Дмитрий Видоменко
6 июля 2024, 18:56
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Певица Алена Винницкая раскритиковала свою бывшую коллегу из ВИА Гры Анну Седокову.
Винницкая, Седокова
Бывшая звезда "Виа Гры" Алена Винницкая распекла Анну Седокову / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Бывшая участница первого и легендарного украинского герлз-бенда "ВИА Гра" певица Алена Винницкая довольно жестко оценила поведение участницы другой итерации коллектива, Анны Седоковой, которая уже почти два десятилетия работает на шоу-бизнес страны-агрессора РФ. Винницкая не скрывала своих эмоций в интервью порталу "Обозреватель".

Винницкая считала, что Седокова всегда искала для себя только материальную выгоду (и потому-то ее пророссийская позиция сейчас абсолютно логична).

"Я прекрасно знаю Седокову – она абсолютно пустоголовый человек. То, что у нее нет мозгов, было понятно после первой же встречи. Ее в жизни всегда интересовало только одно: получить что-то для себя. Комфортная жизнь, богатый мужчина, слава – это все, что ее интересует. Меня совсем не удивляет ее позиция – она на своем месте. Там, где ей предстоит быть. Меня бы удивило, если бы этот человек резко изменил позицию", – сказала Винницкая.

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Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности мужа. Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг.

Тот же обнародовал слухи о том, что Олег Винник в Германии перенес онкологию в тяжелой форме, сейчас борется с последствиями болезни, и возвращаться в Украину не намерен. Представители певца опровергли и эту сплетню.

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