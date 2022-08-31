"А где шпагат?": Волочкову после поклонов в Госдуме высмеяли в Сети

Анастасия Волочкова / скриншот

Российскую балерину, которая публично поддержала войну РФ против Украины, подняли на смех ее же поклонники.

На своей страничке в Instagram она решила пофилософствовать на тему оскорблений, поскольку ее не критикует уже только ленивый.

"Никогда не обращайте внимания на те гадости, которые пишут несостоявшиеся, завистливые и пустые люди", - посоветовала Волочкова.

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В ответ балерине припомнили, что она поддержала вторжение РФ в Украину и высмеяли ее фото в полупрозрачном платье.

Анастасия Волочкова / скриншот

"Стыдно должно быть!", "Ничего себе сколько фильтров и фотошопа", "А Наполеон у нас в какой палате лежит?", "А где шпагат?", "Сам себя не похвалить, никто не похвалит", "Прекрасные люди имеют мозги и никогда не оправдали бы убийство тысяч людей!", - писали в комментариях под постом.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова решила публично поддержать войну РФ против Украины. На своей страничке в Instagram она опубликовала фотоотчет со своего визита в российскую госдуму.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

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