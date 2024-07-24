"А ей точно 70?": Алла Кудлай шокировала экстремальным луком с голубыми волосами

Народная артистка Украины Алла Кудлай на днях отпраздновала юбилей - 70 лет. Она всегда была привлекательной женщиной, и даже в элегантном возраст сохранила свежесть и красоту.
Не утратила Кудлай и дух здорового авантюризма, и в День своего рождения решилась на экстремальное бьюти-преображение. Поколдовать над образом легендарной певицы решил визажист и певец Егор Андрюшин.
В своем блоге в Instagram он показал Аллу Петровну сперва без макияжа, а потом с легким мэйкапом с акцентом на глаза. Впрочем, самым ярким акцентом нового лука Кудлай стали небесно-голубые волосы, которые оказались артистке очень к лицу.
В комментариях в видео поклонники Аллы Петровны просто растаяли от ее дерзкого образа, и засыпали ее комплиментами: "Вона і без мейку красива , а з ним - просто дівчинка", "Яка красива жінка, і що важливо не вигадає "перекачаною" або "перетягнутою". Вона в макіяжі дійсно виглядає краще деяких молодих артистів", "70 річчя??? В житті б не дала більше 50ти+!!!", "Боже наскільки це фантастична жінка" и пр.
Смотрите видео преображения Аллы Кудлай:
Кто такая Алла Кудлай?
Алла Кудлай - украинская певица. Народная артистка Украины. Бывшая солистка Национального заслуженного академического народного хора Украины имени Веревки (1978—1984). Имеет Орден княгини Ольги III степени. Крестная мать Насти Каменских.
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