"А что ваша доця делает для мира?": Порывай досталось за выходку Королёвой

Людмила Порывай поплатилась за поддержку своей дочери Наташи Королёвой.

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Порывай досталось за выходку Королёвой / скриншот YouTube

Мать Наташи Королевой Людмила Порывай решила поддержать дочь, которая молчит о война на родине, но нарвалась на критику.

На днях Королева выпустила новую песню "Обниму тебя", и мама решила поздравить ее с премьерой. Порывай на своей страничке в Instagram опубликовала снимок, на котором певица будто бы обнимает весь земной шар.

"Доця! С премьерой! Мира нам всем! И чаще обнимаете своих близких!", - подписала снимок Людмила.

видео дня

Пользователи сети отметили, что Королёва, замалчивая военные преступления России против Украины, точно ничего не делает для мира.

"Песни петь много храбрости не надо", "Цинизм зашкаливает, поддерживает доця войну и убийства ни в чем невинных людей", "Какого мира, ваши родные поддерживают убийство украинцев! Бог все видит, не простое это наказание", "А что ваша доця делает для мира?", - писали в комментариях под публикацией Порывай.

Порывай раскритиковали в сети / скриншот

Напомним, 49-летняя певица Наташа Королёва, которая до сих пор молчит о войне на родине, поразила поклонников новым образом. На своей страничке в Instagram она решила похвастаться новой прической в стиле афро, чем вызвала волну хейта в свою сторону.

Также мы писали, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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