Зачистка России: Королеву хотят выгнать из РФ из-за поступка Порывай

Наташа Королева, Людмила Порывай / скриншот

У россиян сильно подгорело, после того, как на благотворительном концерте Ирины Билык "выступила" мама Наташи Королевой Людмила Порывай.

По пабликам разнесся хейт в отношении киевлянки, которая поддержала свою страну, которая ведет ожесточенную борьбу против российской агрессии и убийств.

Так, кроме того, что россияне как только не называли Порывай, больше всего их задело, что она, "посмела назвать г..ом бывшего российского офицера". Да, речь идет о зяте Порывай, стриптизере, с боевым позывным Тарзан. Выступающий в стрингах офицер, который крутит боевым комплектом в ночных клубах Москвы, ранее поддержал войну в Украине и не раз призывал убивать украинцев.

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Теперь же неудовлетворенные результатом граждане страны-террориста перекинулись и на саму певицу Наташу Королеву и предлагают выгнать ее из России. "Давайте этих Королевых на родину или в США. Зачистка России тоже проходит и достаточно успешно", Запретить ей пожизненно въезд в Россию и дочь депортировать", "За такие выкрутасы Королеву выслать без права возвращения. И пусть потом претензии своей матушке выкатывает", "Деменция", – написали возмущенные граждане РФ.

Напомним, ранее мама певицы Наташи Королевой, много лет проживающая в Майами, посетила концерт украинской певицы Ирины Билык.

Людмила Порывай встретилась с Билык и певица высказалась грубо в адрес путиниста Сергея Глушко, который яро поддерживает террор президента РФ и войну в Украине.