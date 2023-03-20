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89-летняя звезда Playboy Джоан Коллинз показала поразительно стройные ножки в чулках

20 марта 2023, 03:10
Алексис Колби из "Династии" поделилась, какой ее видит в интимной обстановке ее муж Перси.
Джоан Коллинз
Джоан Коллинз показала стройные ножки в чулках / instagram.com/joancollinsdbe

Британская актриса и писательница, звезда сериала Династия, Джоан Коллинз замужем за театральным агентом Перси Гибсоном. И хоть сама артистка уже немолода, а ее избранник младше нее на 32 года, разница в целое поколение не мешает этой парочке последние двадцать лет жить в сплошном медовом месяце.

В свое время Коллинз была иконой стиля и одной из самых желанных женщин Голливуда, и успешно сохраняет свой статус даже в возрасте 89 лет. Недавно на ее странице в Instagram появился снимок, который, по ее словам, сделал Гибсон. Он же настоял, чтобы фото увидел весь мир.

Не так часто можно увидеть голливудскую суперзвезду, в домашней, даже интимной обстановке. Джоан же показывает подобные кадры без капли смущения.

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На снимке Коллинз позирует для мужа в пикантном наряде - поразительно стройные и моложавые ножки затянуты в черные чулки с кружевной резинкой, и забавная футболка в бело-розовую полоску.

Джоан игриво улыбается возлюбленному. В комментариях поклонники артистки отмечают, что они ничуть не удивлены, что ее Перси так горд красотой и бешенной энергетикой своей возлюбленной.

Джоан Коллинз
Джоан Коллинз показала стройные ножки в чулках / instagram.com/joancollinsdbe

Ранее украинская актриса и звезда первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала плоский животик и поиграла стальными кубиками пресса в пикантном топе.

Также украинская певица MamaRika похвасталась поразительно подтянутой фигурой всего через неделю после родов, и поделилась своим секретом стройности для молодых мам.

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