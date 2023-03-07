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"Огонь и пожар": Ксения Мишина поиграла стальными кубиками пресса в пикантном топе

7 марта 2023, 02:01
Плоский животик звезды "Крепостной" - предмет для зависти многих поклонников актрисы.
Ксения Мишина
Ксения Мишина показала идеальный пресс в черном топе / instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса и звезда первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина "исповедует" всеобъемлющую любовь к себе. Одним из главных ее элементов является забота о собственной красоте - внешней и внутренней.

И в первом, и во втором артистка преуспела - она много времени уделяет духовному развитию, и каждое утро начинает с особых упражнений, которые укрепляют мышцы живота - вакуум.

Именно их она называет своим секретом идеального пресса, который давно уже стал визитной карточкой Мишиной. Однако с каждым его "появлением" на странице Ксении в Instagram создается впечатление, что рельеф проступает все ярче и четче.

видео дня

На свежих снимках, к примеру, Ксения Мишина позирует в черном топе и облегающих лосинах - соблазнительно изгибается на стуле и играет мышцами, от которых сложно отвести взгляд.

"Каждый день - это и есть тот один день, тот единственный момент, в котором Вы находитесь. Наслаждайтесь ❤️", - подписала фотографии актриса.

Ранее украинская певица и экс-участница коллектива ВиаГра Надежда Мейхер осчастливила своих подписчиков новой дерзкой фотосессией, в которой засветила сочные бедра в прозрачном платье.

Также звезда сериала "Зачарованные" Алисса Милано "приворожила" фанатов соблазнительным обнаженным кадром прямиком из ванной комнаты.

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