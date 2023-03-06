MamaRika показала фигуру в нижнем белье через неделю после родов

Украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) в августе 2021 года впервые стала мамой. У нее появился сын Давид, которому артистка посвящает много места в своем блоге в Instagram.
МамаРика также охотно общается с подписчиками, в частности делится своим опытом материнства, секретами ухода за собой и пр. Недавно у нее поинтересовались, как певица выглядела после родов.
Середа может похвастаться от природы худощавым телосложением, и даже во время беременности визуально не сильно набрала в весе. Но еще более удивительным оказалась ее форма всего через неделю после появления Давида на свет.
Певица показала, как выглядела в нижнем белье через семь дней после родов - животик подтянут, бедра и грудь упругие. МамаРика поделилась, что такого поразительного результата за такой короткий срок она добилась благодаря бандажу, который, по ее словам, "поставил все на место".
Ранее украинская певица и экс-участница коллектива ВиаГра Надежда Мейхер осчастливила своих подписчиков новой дерзкой фотосессией, в которой засветила сочные бедра в прозрачном платье.
Также звезда сериала "Зачарованные" Алисса Милано "приворожила" фанатов соблазнительным обнаженным кадром прямиком из ванной комнаты.
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