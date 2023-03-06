MamaRika показала фигуру в нижнем белье через неделю после родов

За семь дней Анастасии Середе удалось невероятное, чем она с удовольствием похвасталась.

MamaRika показала, как выглядела через неделю после рождения сына / instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) в августе 2021 года впервые стала мамой. У нее появился сын Давид, которому артистка посвящает много места в своем блоге в Instagram.

МамаРика также охотно общается с подписчиками, в частности делится своим опытом материнства, секретами ухода за собой и пр. Недавно у нее поинтересовались, как певица выглядела после родов.

Середа может похвастаться от природы худощавым телосложением, и даже во время беременности визуально не сильно набрала в весе. Но еще более удивительным оказалась ее форма всего через неделю после появления Давида на свет.

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Певица показала, как выглядела в нижнем белье через семь дней после родов - животик подтянут, бедра и грудь упругие. МамаРика поделилась, что такого поразительного результата за такой короткий срок она добилась благодаря бандажу, который, по ее словам, "поставил все на место".

MamaRika показала, как выглядела через неделю после рождения сына / instagram.com/mamarika_official

Ранее украинская певица и экс-участница коллектива ВиаГра Надежда Мейхер осчастливила своих подписчиков новой дерзкой фотосессией, в которой засветила сочные бедра в прозрачном платье.

Также звезда сериала "Зачарованные" Алисса Милано "приворожила" фанатов соблазнительным обнаженным кадром прямиком из ванной комнаты.

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