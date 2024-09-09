64-летний Шон Пенн закрутил роман с 20-летней молдавской моделью

Американский актер, режиссер и общественный деятель Шон Пенн на своем веку состоял в отношениях со многими красивыми и известными женщинами - Мадонной, Шарлиз Терон, Робин Райт, Сьюзан Сарандон и пр. С апреля 2022 года он - официально холостяк.
Около года Пенн встречался с украинской актрисой Ольгой Коротяевой, но в июне 2024 года стало известно, что актер вновь одинок. Впрочем, долго скучать он не привык.
Так издание Page Six сообщает, что Шон Пенн нашел себе новое увлечение - молдавскую модель и актрису Валерию Никову. Девушке всего 20 лет - ее звездный поклонник старше нее в три раза.
Папарацци подловили Пенна и Никову во время прогулки по Мадриду, Испания. Пара была так увлечена друг другом, что не сдерживала на публике чувств - страстно обнималась и целовалась.
Кто такой Шон Пенн?
Шон Джастин Пенн — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат премий "Оскар" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк", сообщает "Википедия".
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Ранее стало известно, что группа Linkin Park нашла замену Честеру Беннингтону через 7 лет после его смерти. Коллектив во главе с новым солистом отправляется в тур и в ноябре выпустит полноценный альбом.
Также в СМИ раскрыли подробности завещания французского актера Алена Делона. Свои сбережения он разделил между тремя детьми, с которыми при жизни у него были сложные отношения.
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