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64-летний Шон Пенн закрутил роман с 20-летней молдавской моделью

Анна Подгорная
9 сентября 2024, 23:51
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Пару за страстными поцелуями застукали папарацци во время прогулки.
Шон Пенн
Шон Пенн новости - у Шона Пенна роман с Валерией Никовой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американский актер, режиссер и общественный деятель Шон Пенн на своем веку состоял в отношениях со многими красивыми и известными женщинами - Мадонной, Шарлиз Терон, Робин Райт, Сьюзан Сарандон и пр. С апреля 2022 года он - официально холостяк.

Около года Пенн встречался с украинской актрисой Ольгой Коротяевой, но в июне 2024 года стало известно, что актер вновь одинок. Впрочем, долго скучать он не привык.

Так издание Page Six сообщает, что Шон Пенн нашел себе новое увлечение - молдавскую модель и актрису Валерию Никову. Девушке всего 20 лет - ее звездный поклонник старше нее в три раза.

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Папарацци подловили Пенна и Никову во время прогулки по Мадриду, Испания. Пара была так увлечена друг другом, что не сдерживала на публике чувств - страстно обнималась и целовалась.

Валерия Никова
Валерия Никова - новое романтическое увлечение Шона Пенна / instagram.com/valerianicov

Кто такой Шон Пенн?

Шон Джастин Пенн — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат премий "Оскар" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк", сообщает "Википедия".

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Также в СМИ раскрыли подробности завещания французского актера Алена Делона. Свои сбережения он разделил между тремя детьми, с которыми при жизни у него были сложные отношения.

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