Одиозного Филиппа Киркорова спустили с небес на землю.

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56-летнего Киркорова унизили в "родной" Болгарии / Фото: скриншот YouTube

Скандальный российский певец Филипп Киркоров, который не раз говорил, что помнит о своих болгарских корнях, получил звонку оплеуху на исторической родине.

Блогер Варя Давыдова рассказала, что Филиппа Киркорова там даже не знают, пишут росСМИ.

Более того, оказывается, в Болгарии предпочитают не ассоциировать скандального артиста со своей страной.

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"Как-то Филипп обмолвился в интервью, что он очень популярен в Болгарии. Среди кого? Среди своих соседей? Лично у меня нет знакомых, которые бы его знали, слушали или, боже упаси, считали болгарским певцом. Очень мало людей понимают, о ком идет речь, когда слышат его фамилию", - поделилась блогер.

Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

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