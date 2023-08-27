56-летнего Киркорова унизили в "родной" Болгарии

Скандальный российский певец Филипп Киркоров, который не раз говорил, что помнит о своих болгарских корнях, получил звонку оплеуху на исторической родине.
Блогер Варя Давыдова рассказала, что Филиппа Киркорова там даже не знают, пишут росСМИ.
Более того, оказывается, в Болгарии предпочитают не ассоциировать скандального артиста со своей страной.
"Как-то Филипп обмолвился в интервью, что он очень популярен в Болгарии. Среди кого? Среди своих соседей? Лично у меня нет знакомых, которые бы его знали, слушали или, боже упаси, считали болгарским певцом. Очень мало людей понимают, о ком идет речь, когда слышат его фамилию", - поделилась блогер.
Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".
Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.
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