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Грозят серьезные проблемы: у Киркорова обнаружились миллионные долги в России

Алена Кюпели
24 августа 2023, 12:28 обновлено 24 августа, 12:41
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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Российский певец-путинист Филипп Киркоров, который поддержал диктатора-террориста Путина, оказался в долгах по самые уши.

Тюнингованый певец, который сейчас отдыхает со своими детьми в Греции и даже заявил, что не хочет возвращаться домой, оказывается, имеет огромные долги.

В частности, по информации пропагандистских СМИ и телеграмм-канала Звездач, пока Киркоров наслаждается отдыхом, его долги только растут.

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"Пока поп-король наслаждается в отпуске своей новой фигурой, у него продолжают расти долги перед налоговой службой. На сегодняшний день задолженность артиста составляет 3 миллиона 324 тысячи 230 рублей и 13 копеек (около 35 000 долларов).

"У Киркорова уже возникали финансовые проблемы. Два года назад его компания "Филипп Киркоров Продакшн" задолжала латвийскому банку 140 миллионов рублей (1 500 000 долларов). Однако адвокату певца Александру Добровинскому удалось отбиться от всех исков", - написали пропагандисты.

На фото - скриншот пропагандистского телеграмм-канала:

У путиниста Киркорова зашкаливают долги
У путиниста Киркорова зашкаливают долги / Скриншот Телеграмм-канала "Звездач"

Напомним, ранее Киркоров отметил, что в родное болото после такого отдыха ему возвращаться совершенно не хочется: "Я лежу, что-то там смотрю и смотрю, и возвращаться не хочу". Однако, к его огромному сожалению, придется, так как у него уже запланирован концерт на конец августа.

Ранее Филипп Киркоров со спущенными штанами показал огромный шрам на пузе - артист-путинист никак не может нарадоваться новому телу, поэтому показывает себя при каждом удобном случае.

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