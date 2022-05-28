5-месячной дочери Романа Сасанчина нужна операция - девочке диагностировали гемангиому

У дочери Романа Сасанчина проблемы со здоровьем / Коллаж

Жена украинского певица Романа Сасанчина рассказала, что их 5-месячная дочь нуждается в операции.

Прошлую ночь у девочки была высокая температура. В государственной клинике взволнованной маме сказали, что у ребенка просто воспаленное горло, прописали лекарства. Однако, одна маленькая деталь побудила Иванну обратиться к врачу еще раз, на этот раз к частному.

"Но я услышала странный запах из ее ушка и мы поехали к частному врачу и врач говорит, что это воспаление ушка и оно произошло из-за соплей", - рассказала она.

Теперь маленькая Элизабет получает необходимое лечение и готовится к операции. У дочери Сасанчина обнаружили гемангиому - образование на лице, которое хирурги советуют удалить.

"Были мы у нескольких хирургов с гемангиомой и нам сказали, что лучше ее удалять, потому что она интенсивно растет и рост не останавливается. Прописывали нам в Польше капельки, они бы должны остановить рост и она должна была светлеть, но ничего не останавливает, она все равно растет. Хотя мы ими уже пользуемся месяц, и результата вообще никакого нет. Поэтому мы решили, что удалим ее все же лазером", - поделилась Иванна.

Врачи советуют удалить лазером новообразование на лице 5-месячной Элизабет / instagram.com/annavi_i

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