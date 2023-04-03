49-летняя Елена Мозговая показала подробное фото своего лица вблизи

Мозговая подняла вопрос о возрасте, ведь все еще в душе ощущает себя юной, беззаботной особой.

Елена Мозговая показала лицо вблизи / facebook.com/mozgovaolena74

Украинская продюсер, дочь легендарного Народного артиста Украины Николая Мозгового и жена украинского исполнителя Дэвида Аксельрода, Елена Мозговая не гонится за модой и гламурными нарядами.

Однако и у нее бывают приступы самокритики, как и у любого другого человека. На своей резервной странице в Facebook, которую она ведет "для души", Елена опубликовала крайне подробное сэлфи, для которого засняла своей лицо в мельчайших деталях.

В описании к фото Мозговая порассуждала о том, как человек меняется с возрастом, однако сам того не замечает. В частности она подчеркнула, что в свои 49 лет она все еще ощущает себя 18-летней девушкой. Правда, зеркало ее быстро убеждает в обратном.

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"Сложно ли вам принять свой возраст? Мне, если честно, нелегко! В душе тебе все еще 18-ть и, как говорила моя бабушка, "детство в попе играет", а посмотришь в зеркало и думаешь... Да нет, уж не 18-ть! Но другого пути, как принять это с достоинством нет, и потому делаем вдох, выдох и шагаем дальше с высоко поднятой головой, улыбкой и пониманием того, что все в этом мире переменчиво. p.s. Фото самое свежее, утреннее", - пишет Елена Мозговая.

В комментариях поклонники отмечают, что выглядит она превосходно, а цифра в паспорте - всего лишь цифра, ведь человеку ровно столько лет, на сколько он себя ощущает.

Елена Мозговая показала лицо вблизи / Facebook Olena Mozgova

Ранее украинская певица, продюсер, общественная деятельница и Народная артистка Украины Руслана Лыжичко похвасталась каменным прессом в культовом наряде из "Диких танцев".

Также пышнотелая актриса и певица Селена Гомес побаловала поклонников снимком с летним вайбом - в ярком бикини, которое подчеркивает сочные изгибы артистки.

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