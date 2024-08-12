42-летний Александр Педан рассказал про свое поступление в ВУЗ и отсрочку

Популярный ведущий признался, зачем ему понадобилось высшее образование именно сейчас.

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Александр Педан новости - Александр Педан поступает в университет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pedanos

Украинский шоумен Александр Педан, вслед за своей старшей дочерью Валерией, решил получать высшее образование. Для себя он выбрал специальность "Публичное управление".

Об этом ведущий рассказал в интервью для Люкс ФМ. Чтобы предупредить слухи о том, что он таким образом пытается уклониться от мобилизации, Педан рассказал, зачем идет в университет.

При этом он отметил - это будет его второе высшее образование, что не предоставляет мужчинам призывного возраста право на отсрочку. В 2004 году Александр Педан получил диплом менеджера-экономиста в Хмельницком национальном университете.

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"Я поступаю для того, чтобы учиться. Это второе высшее образование, оно не дает от армии отсрочку, я просто иду учиться ради того, чтобы учиться, потому что после 40 тебе нужно создать новые нейронные связи, а если говорить другими категориями, то я иду на "Публичное управление", где очень хочу разобраться собственно в государствообразовании и еще больше создавать таких классных коллабораций от общественного сектора, государства, частного сектора", - сообщил Педан.

При этом шоумен отметил, что в политику после учебы идти не планирует, хоть и получает подобные предложения время от времени.

Кто такой Александр Педан? Александр Педан - украинский ведущий и конферансье. Бывший игрок КВН (Стильный ветер, TM-TV, Три толстяка). Наиболее известен своей работой в проектах Comedy Club UA, "Підйом", "Україна сльозам не вірить", "Зроби мені смішно", "Інтуїція", "Хто зверху?", "Зірки під гіпнозом" и пр.

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