40-летняя звезда "Фабрики звезд" беременна первенцем

Вкратце:
- Лавике сегодня исполнилось 40 лет
- В свой особенный день артистка объявила о беременности
Украинская певица Лавика (Любовь Юнак) впервые станет матерью. Артистка в своем блоге в Instagram объявила о своей беременности в день своего сорокалетия. Сейчас она уже на девятом месяце.
Лавика отметила, что подходила к материнству осознанно, прислушиваясь к своему телу и интуиции. Ее не беспокоили предрассудки о возрасте, ведь она была уверенна, что все происходит именно так, как нужно, и когда нужно.
"Я всегда доверяю себе и своим решениям, и это лучшее, чему я научилась в жизни. Спасибо вам за этот год. И за следующий! Спасибо, что мы вместе и в единстве проходим этот путь. Улыбнитесь нам с пузиком, потому что мы очень хотели поделиться светлой новостью в эти времена и сделать ваш день немного теплее", - написала певица.
В комментариях будущую маму поздравляют с беременностью, а также отмечают ее цветущий внешний вид.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о необычном заявлении Натальи Могилевской. Певица назвала имена двух мужчин, которые помогли созданию ее карьеры в шоу-бизнесе.
Также возлюбленная Евгения Клопотенко раскрыла правду об их романе. Кроме того Екатерина Воскресенская показала редкие романтичные фото с известным кулинаром.
Читайте также:
- "Ему было так больно": подруга Лесика рассказала о последних днях музыканта
- Поймали в киевском дворике: София Ротару появилась на свежих фото
- Известный украинский актер впервые признался, почему его уволили из ВСУ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред