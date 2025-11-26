Укр
40-летняя звезда "Фабрики звезд" беременна первенцем

Анна Подгорная
26 ноября 2025, 15:28
46
Лавика показала трогательные фото с животиком.
Лавика
Лавика где сейчас - певица ждет первенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lavika

Вкратце:

  • Лавике сегодня исполнилось 40 лет
  • В свой особенный день артистка объявила о беременности

Украинская певица Лавика (Любовь Юнак) впервые станет матерью. Артистка в своем блоге в Instagram объявила о своей беременности в день своего сорокалетия. Сейчас она уже на девятом месяце.

Лавика отметила, что подходила к материнству осознанно, прислушиваясь к своему телу и интуиции. Ее не беспокоили предрассудки о возрасте, ведь она была уверенна, что все происходит именно так, как нужно, и когда нужно.

видео дня

"Я всегда доверяю себе и своим решениям, и это лучшее, чему я научилась в жизни. Спасибо вам за этот год. И за следующий! Спасибо, что мы вместе и в единстве проходим этот путь. Улыбнитесь нам с пузиком, потому что мы очень хотели поделиться светлой новостью в эти времена и сделать ваш день немного теплее", - написала певица.

В комментариях будущую маму поздравляют с беременностью, а также отмечают ее цветущий внешний вид.

Лавика беременна
Лавика где сейчас - певица ждет первенца / фото: instagram.com/lavika
Лавика беременна
Лавика где сейчас - певица ждет первенца / фото: instagram.com/lavika
Лавика беременна
Лавика где сейчас - певица ждет первенца / фото: instagram.com/lavika

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о необычном заявлении Натальи Могилевской. Певица назвала имена двух мужчин, которые помогли созданию ее карьеры в шоу-бизнесе.

Также возлюбленная Евгения Клопотенко раскрыла правду об их романе. Кроме того Екатерина Воскресенская показала редкие романтичные фото с известным кулинаром.

