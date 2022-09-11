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4-летний принц Луи трогательно попрощался с прабабушкой - Елизаветой II

11 сентября 2022, 18:54

Не по-детски мудрый мальчик озвучил то, о чем думает каждый британец.

Королева Елизавета и принц Луи
Смерть Елизаветы II - как на смерть бабушки отреагировал принц Луи / instagram.com/princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская, в миру Кейт Миддлтон, рассказала, как ее младший сын, принц Луи (четвертый в очереди престолонаследования) отреагировал на смерть Елизаветы II - его прабабушки.

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт, а также герцоги Сассекские Гарри и Меган вышли на улицу перед Виндзорским замком 10 сентября, чтобы пообщаться с народом. 8 сентября Соединенное Королевство потрясла новость о смерти королевы Елизаветы, которая правила целые 70 лет.

С того дня люди непрерывным потоком стекаются к замку, чтобы возложить цветы и почтить память монархини. Уэльские и Сассекские вышли к народу, чтобы поддержать его в трудную минуту.

Кейт Миддлтон мило общалась со всеми и с грустной улыбкой рассказала, как на смерть любимой прабабушки отреагировал ее младший сын - 4-летний Луи. Со свойственной детям непосредственностью и удивительной мудростью, малыш заявил, что расстраиваться из-за смерти Елизаветы не стоит, ведь "по крайней мере прабабушка сейчас с прадедушкой".

Супруг королевы Елизаветы II, принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский, умер 9 апреля 2021 года, за 2 месяца до своего столетия.

Королева Елизавета и принц Филипп с внуками
Королева Елизавета и принц Филипп с внуками / instagram.com/princeandprincessofwales

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 74 года.

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