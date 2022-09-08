Королева мило улыбалась: появилось последнее фото Елизаветы II перед смертью

Королева Великобритании Елизавета II / EPA / UPG

В шотландском замке Балморал, на своем последнем фото перед смертью Елизавета II лучезарно улыбалась.

Эти кадры были сделаны во время аудиенции с новоназначенным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, всего за несколько дней до кончины монарха, передает The Sun.

Встреча с новым главой правительства состоялась 6 сентября и стала первой, когда королева провела мероприятие за пределами Лондона или Виндзора.

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Так, в последние месяцы жизни монарха перевели в Балморал из-за опасений по поводу ее состояния двигаться - у Елизаветы II возникли проблемы с мобильностью.

На этой фотографии монарх сияет, приветствуя Трасс - 15-го премьер-министра страны, которого она назначила во время своего правления.

Хотя Ее Величество использовала свою трость для устойчивости, на аудиенцию она пришла в хорошем настроении для традиционной церемонии "целования рук".

"Мисс Трасс приняла предложение Ее Величества и поцеловала руки после ее назначения премьер-министром и первым лордом казначейства", - говорилось в заявлении Букингемского дворца.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Принцу Чарльзу 74 года.

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