220 тыс. грн в карман воров: Тринчер осталась без драгоценностей - подробности

Украинская певица Анна Тринчер рассказала, что ее обокрали на более 220 тысяч гривен прямо во время концерта.
Деталями звезда поделилась в своем Instagram. Певица вышла в сторис к своим поклонникам и пожаловалась, что какой досадный инцидент с ней случился. Чтобы выступать было удобнее, артистка решила снять с себя драгоценные украшения перед выступлением. Анна Тринчер положила их в специальный мешочек, после чего спрятала в сумочке.
Однако, к сожалению, ворам удалось его украсть. В частности, у Анны Тринчер украли кольцо и браслет от Cartier. Стоимость украденных украшений составляла 5 тысяч евро, что в гривнах более 224 тысяч.
Звезде сериала "Школа" изрядно обидно, что произошел такой неприятный инцидент и что она потеряла любимые драгоценности, на которые сама зарабатывала средства.
К счастью, несмотря на все невзгоды, как отметила Тринчер, сам концерт прошел прекрасно.
"Утро не из приятных новостей...Плюс один крутой концерт, минус 5 тысяч евро. Браслет и кольцо от Cartier (украли - прим. ред.), своими руками и мозгами заработанные", - поделилась артистка.
К счастью, спустя некоторое время певица порадовала своих поклонников хорошей новостью - украшения нашли, и блогерша даже показала себя в них.
"Мисс суеты навести охота - одна штука. Нашли! Хух", - коротко прокомментировала певица новость.
Правда, как именно нашли драгоценности и как вернули их от воров, Анна так и не рассказала.
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