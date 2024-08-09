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Старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма не перевели в среднюю школу: что случилось

Алена Кюпели
9 августа 2024, 13:37
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Принц Джордж не перешел в среднюю школу.
Кейт Миддлтон с семьей
Кейт Миддлтон с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Несмотря на то, что многие дети по всей Великобритании готовятся к переходу в среднюю школу в сентябре, сына принца и принцессы Уэльских, принца Джорджа, среди них не будет.

Как пишет издание Hello, но этому есть вполне логичное объяснение. Несмотря на то, что в прошлом месяце он отпраздновал свой 11-й день рождения, Джордж продолжит свое образование в школе Ламбрук в Беркшире, где также учатся его младший брат и сестра, девятилетняя принцесса Шарлотта и шестилетний принц Луи.

В то время как большинство детей переходят из начальной в среднюю школу в возрасте 11 лет в государственной школьной системе, во многих подготовительных школах, таких как Ламбрук, дети обучаются до 13 лет (8-й класс).

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инфографика Кейт Миддлтон
инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Джордж сдал свой первый крупный набор тестов в прошлом году, поскольку большинство независимых школ Великобритании требуют, чтобы ученики сдавали общие вступительные экзамены в возрасте 11+ или 13+.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Джордж был замечен во время визита в Итонский колледж со своими родителями, принцем Уильямом и Кейт, в июне 2022 года.

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Ранее королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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