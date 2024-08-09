Заплыв мог стать трагическим: из-за чего Зака Эфрона экстренно госпитализировали

Звезда Голливуда оказался беспомощным из-за сильного удара.

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Зак Эфрон попал в больницу - причины госпитализации Зака Эфрона на Ибице / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В пятницу, 2 августа, голливудского актера Зака Эфрона экстренно доставили в больницу после того, как звезду нашли в бассейне сотрудники арендованной им виллы на Ибице. Представители артиста давали сдержанные комментарии об этом происшествии.

Меж тем издание TMZ выяснило, что произошло с Эфроном в тот день. Его прошлое со злоупотреблением алкоголем и другими токсическими веществами оказалось не при чем.

Зак Эфрон, ныряя в бассейн, сделал слишком сильный прыжок, из-за чего ударился об дно. От неожиданности он наглотался воды, жидкость также была обнаружена в легких актера. Он оставался в сознании, но не мог выбраться самостоятельно, сообщает источник, близко знакомы с этой ситуацией. Звезда начал подавать сигналы бедствия, и его вытащили из бассейна, после чего доставили в больницу.

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Известно, что состояние Зака Эфрона быстро стабилизировали медики, и уже на следующее утро актер смог выписаться из больницы. Сам он инцидент в бассейне не комментировал.

Кто такой Зак Эфрон? Зак Эфрон - американский актер. Начал карьеру в подростоковом возрасте. Наиболе известен по фильмам "Папе снова 17", "Старый Новый год", "Красивый, плохой, злой". Имеет именную звезду на голливудской Аллее славы.

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