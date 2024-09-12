22-летняя "пышка из Отчаянных домохозяек" впервые станет мамой

Медисон Де Ла Гарза показала свои беременные фото и рассказала, когда малыш появится на свет.

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Хуанита Солис из Отчаянных домохозяек Медисон Де Ла Гарза беременна первенцем / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/maddelagarza

Американская актриса, режиссер и сценарист Медисон Де Ла Гарза приобрела популярность благодаря роли Хуаниты Солис - старшей дочери Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки". Сейчас 22-летняя артистка не только планирует избавится от своего детского амплуа и найти свой уникальный голос в мире кинематографа, но и готовится стать матерью.

Об этом Де Ла Гарза сообщила в своем блоге в Instagram. Примечательно, что Медисон удалось скрывать беременность на протяжении практически всего срока.

Так актриса опубликовала свои беременные фото с очень большим животиком, и сообщила, что малыш появится на свет уже в октябре 2024 года. Отцом ее первенца стал ее бойфренд - актер Райан Митчелл.

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В подписи к трогательным снимкам Де Ла Гарза нежно обращается к своему избраннику: "О, Райан, как я тебя люблю. Спасибо, что осуществил все мои мечты. Малыш Митчелл появится 10.24".

В комментариях поклонники Медисон поздравляют ее с будущим потомством и упрашивают назвать ребенка, если будет девочка, в честь ее персонажа из "Отчаянных домохозяек" - Хуанитой.

Хуанита Солис из Отчаянных домохозяек Медисон Де Ла Гарза беременна первенцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maddelagarza

Что такое "Отчаянные домохозяйки"? Отчаянные домохозяйки - американский телесериал производства ABC Studios. Его снимали с 2004 по 2012 год - за это время вышло 180 серий (8 сезонов). В основе сюжета - жизнь четырех подруг-домохозяек в американском пригороде. Голос за кадром принадлежит их пятой подруге, которая в начале истории соврешила самоубийство. Она же является рассказчиком о приключениях главных героинь.

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