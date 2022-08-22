21-летняя Анна Тринчер обнажилась на камеру во время банных процедур

Певица в костюме Евы похвасталась стройным телом.
Украинская певица, блогерка и актриса Анна Тринчер славится не только ангельским голосом, но и привлекательной внешностью, за которой молодая артистка тщательно следит.
На ее странице в Instagram, где Тринчер делится всеми подробностями своей профессиональной деятельности и личной жизни, она часто публикует достаточно откровенные кадры.
Количество "горячего" контента в разы увеличилось с того времени, как певица сделала операцию по увеличению груди. Девушка гордится своим телом, и всячески его демонстрирует.
Недавно артистка показала, как принимает душ - в кадр попало ее полностью обнаженное тело, едва прикрытое хлопьями мыльной пены. Таким необычным образом Тринчер показала свой ритуал по уходу за внешностью.
Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.
Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.
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