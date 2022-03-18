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21 день ада: Евгений Кошевой призвал россиян выходить на улицы за мир в Украине

18 марта 2022, 04:28

Актер рассказал об ужасах войны, которые переживает мирное население оккупированных "орками" городов.

Евгений Кошевой призвал россиян выходить на улицы за мир в Украине / instagram.com/evgenii.koshevoi

Украинский комик и шоумен Евгений Кошевой в эфире YouTube-канала Популярная политика в очередной раз обратился к российскому народу с призывом остановить войну.

"Выходите, говорите свое мнение. Чем больше вас будет, тем меньше вас будут запихивать в автозаки. Чем больше народу будет выходить на площади и рассказывать своему же народу, гражданам РФ, которые сидят в жестяной банке и ничего не видят... Они ничего не понимают, думают, что это все сказки. Нет, здесь не сказки. Здесь 21 день ада. Люди теряют детей, дети теряют родителей. Люди теряют жилье. Мирные кварталы сносят с лица земли. Волновахи нет вообще. Мариуполя тоже скоро не будет. Надо это все останавливать мнением народа, который находится в РФ",– призвал артист.

Чтобы не быть голословным, Кошевой в прямом эфире рассказал, про обстрелы гуманитарных конвоев, и людей, которые гибнут от голода и обезвоживания в оккупированных российскими войсками городах.

Бесчеловечность "орков" удивляет актера до глубины души, их сумасшествию он не может найти оправдания.

"В Чернигове расстреляли людей, которые просто стояли за хлебом. Десять погибших. Это кем надо быть, чтобы такое сделать? Люди ищут людей... Их вытаскивают из-под завалов. Они остаются одни... Мы лишились в Мариуполе Драматического театра. На него скинули бомбу. Скорее всего это была ФАБ-1000, которая запрещена, по-моему, везде. Разбомбили театр. В бомбоубежище там были люди. Там ничего уже в Мариуполе не осталось. Просто жесть. Стирают с лица земли. Гибнут дети. Гибнет мирное население", – поделился Кошевой.

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Напомним, в России начали запрещать приглашать на концерты российских звезд, которые высказались против войны в Украине. Под запретом теперь и некоторые украинские звезды, осудившие президента РФ Владимира Путина за кровопролитие в Украине.

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