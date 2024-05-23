Дед-путинист предпочитает игнорировать тот факт, что его несовершеннолетняя наследница превращается в пластиковый манекен.

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Таисия Маслякова сейчас - как выглядит внучка Маслякова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maslyakovaat

Таисия Маслякова - единственная внучка ведущего КВН и закоренелого путиниста Александра Маслякова. В августе девушке исполнится всего 18 лет.

Тая привыкла быть в центре внимания, ведь с трех лет девочку таскали по различным шоу: сперва в качестве солистки детского коллектива Непоседы, затем - как ведущую детского КВН. Правда, сценическая карьеры Масляковой-младшей в последнее время поутихла. Тем не менее она все еще остается горячей темой для обсуждения в Сети.

РосСМИ и комментаторы в социальных сетях критикуют внешность девушки. Таисия выглядит гораздо старше своих юных лет, но не из-за особенностей генетики.

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По слухам внучка Маслякова уже давно и серьезно корректирует свою внешность - Таю подозревают в филлерах в губах, скулах и подбородке, пластике груди и "лисьих глазках" - модной сейчас блефаропластике, когда внешние уголки глаз приподнимают для создания более выразительного взгляда.

Ни сама Таисия Маслякова, ни ее родственники-путинисты ее изменения во внешности не комментируют.

Таисия Маслякова сейчас - как выглядит внучка Маслякова / instagram.com/maslyakovaat

Кто такой Александр Масляков Александр Масляков - советский и российский телеведущий; заслуженный деятель искусств России, народный артист Чеченской Республики (2017). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Полностью поддерживает войну в Украине и президента-террориста Путина.

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