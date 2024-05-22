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Вслед за "кровавым" королем: в Сети "разнесли" свежий портрет Кейт Миддлтон

Анна Подгорная
22 мая 2024, 19:07
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Новая картина, которая появится на обложке известного глянца, многим показалась оскорбительной по отношению к принцессе Уэльской.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон Tatler - новый портрет принцессы Кэтрин Уэльской критикуют в Сети / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Новые снимки принцессы Кэтрин Уэльской не появляются ни в таблоидах, ни в официальных аккаунтах британской королевской семьи в социальных сетях. Это связано с онкологией Кейт Миддлтон и сложным лечением, которое она проходит.

Тем не менее британский журнал Tatler, с целью почтить силу и достоинство, с которым принцесса справляется с тяжелым недугом, решил разместить ее портрет на обложке нового выпуска. Картину, на которой изображена принцесса Кэтрин в белоснежном платье и с тиарой на голове, издание опубликовало в Instagram. Портрет принадлежит кисти британо-замбийской художницы Ханны Узор.

Едва британское общество смогло оправиться от первого официального портрета Чарльза III в качестве короля, на котором монарх изображен в угрожающе-красных тонах, к его огромному возмущению была представлена картина с Кейт Миддлтон, которую едва можно узнать.

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Татлер в целом и Ханну Узор в частности в комментариях критикуют за искажение образа всеми любимой принцессы Уэльской, которая и так сейчас переживает не лучшие времена: "Этот портрет просто ужасен", "Портреты становятся все более странными", "Это не Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская. Бог знает, кто это, но это не она", "Совсем на нее не похожа и выглядит так, будто у нее на лице шрамы от ожогов", "Это ребенок рисовал?", "Выглядит, как Меган. Бред какой-то", "Позорно и оскорбительно", и т.д.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости:

Ранее появилось официальное заявление Кенсингтонского дворца о Кейт Миддлтон, в котором сообщалось, когда принцесса Уэльская сможет вернуться к выполнению своих королевских обязанностей.

Также стало известно, что состояние принцессы Кейт Мидлтон ухудшилось на фоне ее лечения от онкологии. Кэтрин Уэльская сейчас проходит терапию, которая имеет серьезные последствия.

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