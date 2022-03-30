13-летний сын Тины Кароль до слез шокировал своим поступком украинских беженцев в Польше

Сын Тины Кароль / instagram.com/tinakarol_fantina

13-летний сын украинской певицы Тины Кароль Вениамин Огир, который живет и учится в Лондоне, на школьные каникулы приехал в Польшу.

Вениамин стал помогать украинским беженцам и сам выразил желание помочь звездной маме, которая уехала в Польшу в поиске убежища.

Как стало известно, мальчик на центральном Варшавском вокзале встречал семьи, приехавшие из Украины, угощал детей сладостями.

Вот только украинцев растрогало до слез то, что подарки для детей подросток купил за свои деньги, сэкономленные за время обучения.

Кроме того, в Лондоне Вениамин участвовал в акции по сбору денег для украинских беженцев.

Он танцевал гопак в украинском культурном центре, где было собрано три тысячи фунтов.

Деньги передали в Британский фонд помощи пострадавшим от войны в Украине.

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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