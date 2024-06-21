12 лет тюрьмы: CБУ начала охоту на Кузю из сериала "Универ"

Гогунскому грозит 12 лет тюремного заключения.

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Гогунскому грозит 12 лет тюрьмы / Коллаж Главред, фото фильм.ру

Подозрение от СБУ получил российский актер, призвавший к войне против Украины Виталий Гогунский, который сыграл в российском сериале "Универ" роль Кузи.

Как сказано на странице ведомства в Facebook, служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта из Виталия Гогунского, публично поддерживающего вооруженную агрессию России против Украины.

"Злоумышленник активно участвует в пропагандистских акциях на временно оккупированных РФ территориях Украины. При этом выступает с патриотическими песнями на концертах перед семьями участников так называемого "сво" и перед российскими боевиками, участвовавшими в войне против Украины", - пишут силовики.

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Также Гогунский регулярно повторяет тезисы российской пропаганды и агитирует к агрессивной войне России против Украины на медиа площадках рупоров кремля.

Кто такой Виталий Гогунский Виталий Гогунский - российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Родился в Полтавской области в Украине. Прославился благодаря роли Эдуарда Кузьмина (или просто Кузи) в телевизионных сериалах "Универ", "Универ. Новая общага" и "Универ. 13 лет спустя". Активно поддерживает захватническую политику террориста Путина против Украины.

Он также во время эфиров высказывался в поддержку российских захватчиков и героизировал их участие в войне против Украины.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его взрывной деятельности против Украины. Следователи Службы безопасности сообщили Гогунскому о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд. За такие преступления ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

"Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства. Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры", - написали в СБУ.

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