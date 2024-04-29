"Звучу еще привлекательнее": alyona alyona ответила на слухи про потерю голоса

Перед ответственным конкурсом Алена Савраненко стала жаловаться на психосоматические изменения в голосе.

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alyona alyona потеряла голос перед Евровидением - комментарий реперши / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

До начала музыкального конкурса Евровидение-2024 осталось чуть больше недели, и украинские конкурсанты, дуэт alyona alyona и Jerry Heil, уже прибыли в Мальме. Артистки на полную силу готовятся к выступлению, и даже провели первую репетицию на конкурсной сцене.

Во время этого выступления alyona alyona охрипла. Об этом артистка рассказала в своем блоге в Instagram ссылаясь на стресс и переутомление из-за длительной дороги. Эту новость подхватили многие СМИ - они рассказали, что Алена перед важным выступлением осталась без голоса.

Сама реперша это отрицает. В социальных сетях она успокоила своих поклонников и еврофанов, и рассказала, что прекрасно себя чувствует, а слухи про потерю голоса оказались слишком преувеличенными.

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"Записываю эту сторис для того, чтобы развенчать вчерашний миф о том, что у меня нет голоса. Какое "потеряла голос", кто это распускает? Ну вообще. Я читаю рэп! Я с охрипшим голосом звучу еще привлекательнее. У меня все хорошо, у меня есть голос, я чувствую себя прекрасно. Живая, здоровая с голосом и заряжена побеждать", - заявила alyona alyona.

alyona alyona потеряла голос перед Евровидением - комментарий реперши / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

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